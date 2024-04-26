Захарова прокомментировала слова Пелоси о связи Путина с пропалестинскими протестами

Представитель российского МИД считает, что это оскорбление американцев

Нэнси Пэлоси оскорбила американцев заявлением о связи пропалестинских демонстраций с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что экс-спикер палаты представителей США уничижительно относится к демократии в своей стране.

Напомним, в последние дни пропалестинские акции протеста проходят в кампусах американских ВУЗов. Студентов разгоняют с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль. А руководство учебных заведений угрожает отчислением активистам.

Американцы недовольны израильской операцией в секторе Газа. Она привела к огромным жертвам среди палестинцев. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

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