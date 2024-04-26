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В Волжском задержали подростков за подготовку резонансного теракта

10:22
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Они входили в националистическую организацию

Сотрудники ФСБ задержали в Волжском (Волгоградская область) двух участников неонацистской группировки, готовивших резонансный теракт.

Подростки входили в проукраинскую террористическую организацию National-Socialism/White Power (запрещена в России - прим. ред.). На допросе они признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP на Украине. Те прислали инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Молодые люди намеревались устроить теракт в отделе полиции в городе Волжский, военокмате военкомат, в заведениях общепита, а также в местах массового скопления людей, сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы выяснили, что в прошлом году задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации, а также транспорт, принадлежавший выходцам из Северного Кавказа и Центральной Азии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". В ходе обысков по месту проживания задержанных изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, СВУ, пиротехническая смесь и средства связи.

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