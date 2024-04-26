"Финал антироссийской песни": Россия оценила резолюцию ЕП по выборам

Брюссель раскритиковал президентские выборы в России

Евродепутаты живут в собственном мире или, как принято говорить в евроквартале, "пузыре". Так исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов прокомментировал резолюцию Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов.

Документ содержит критику прошедших в России выборов и призывает ограничить диалог с российскими властями, а также ввести рестрикции против организаторов голосования в Крыму, Севастополе, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Логинов подчеркнул, что подобные "опусы" воспринимаются всеми как непосредственное вмешательством во внутренние дела третьих стран. Эта резолюция стала финальным аккордом его "антироссийской песни", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что муниципальный депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей рискует лишиться мандата из-за того, что поехал наблюдателем на президентские выборы в Россию. Наказать парламентария требует украинская диаспора в Австралии. Однако по итогам голосования на заседании муниципального совета счет оказался 6:3 в пользу Макрея.

Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внести в российское избирательное законодательство поправки о праве россиян голосовать на выборах с 16 лет. Он отметил, что к этому возрасту многие уже начинают работать и зарабатывать, имеют навык критического мышления.

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