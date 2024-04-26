Мошенники взялись за ветеранов войны перед 9 мая

Об опасности россиян предупреждает МВД

Мошенники взялись за обман ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что в сети появилось множество сайтов, на которых пенсионерам предлагают оформить выплаты к Дню Победы. Однако все они – фейковые.

Жертвам обманщики предлагают оплатить комиссию за зачисление средств. Люди вводят данные карты на сайте, после чего с их счета списываются все средства.

В МВД просят проявить бдительность и поговорить с пожилыми родственниками об опасности таких действий. Кроме того, стоит принять меры и обезопасить пенсионеров от звонков преступников. И от их визитов.

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