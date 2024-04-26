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В России предложили учесть опыт Ирана и Китая в противодействии санкциям

10:46
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Российская экономика демонстрирует устойчивость к рестрикциям

Для России может оказаться полезным опыт Ирана и Китая в противодействии санкциям, говорится в докладе Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ "Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье".

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За исключением Китая, Россия является самой крупной страной мировой экономики, против которой были введены масштабные санкции, говорится вы докладе. При этом "прошлый опыт санкций важен с позиций уроков".

Опыт Ирана, который находится под санкциями уже более 40 лет, является для России важным, поскольку это достаточно крупная экономика, зависимая, как и Россия, от экспорта нефти. При этом политика Тегерана по адаптации к санкциям оказалась довольно успешной: сокращение экспорта неизменно сменялось восстановительным ростом.

Что касается КНР, Пекин провел масштабные реформы для "разгосударствления" экономики и ускоренного создания рыночных институтов, в результате снижение темпов роста китайской экономики оказалось довольно непродолжительным, сообщает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша экономика набрала сильную хорошую динамику, о чем свидетельствует ряд индикаторов. В частности, рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы, невзирая на беспрецедентные внешние вызовы.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявлял, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением. Хотя "о наших успехах говорят даже оппоненты", расслабляться рано, предупредил политик.

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