В Париже украли сумку с секретными данными по производству истребителей

Злоумышленник намеренно подбирался к портфелю с ноутбуками

Во Франции у сотрудника авиастроительной компании украли сумку с компьютерами. Мужчина трудится над созданием истребителей Rafale и в его компьютерах содержались секретные сведения, связанные с обороной страны. Об этом сообщает издание valeursactuelles.com.

Кража, как сообщается, была совершена в предместье Парижа Аржантёй, в одном из ресторанов. Злоумышленник несколько раз пересаживался и в итоге оказался за столиком инженера. Затем он незаметно взял сумку, спрятал ее под пальто и вышел.

Пострадавший сообщил полицейским, что в сумке были два компьютера и USB-накопитель. Сейчас полиция занимается расследованием данного происшествия.

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