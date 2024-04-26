ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Париже украли сумку с секретными данными по производству истребителей

11:46
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Злоумышленник намеренно подбирался к портфелю с ноутбуками

Во Франции у сотрудника авиастроительной компании украли сумку с компьютерами. Мужчина трудится над созданием истребителей Rafale и в его компьютерах содержались секретные сведения, связанные с обороной страны. Об этом сообщает издание valeursactuelles.com.

ЦБ предложил ввести обязательную к возврату сумму при кражах со счетов
В Раменском районе ведут борьбу с кражами электричества

Кража, как сообщается, была совершена в предместье Парижа Аржантёй, в одном из ресторанов. Злоумышленник несколько раз пересаживался и в итоге оказался за столиком инженера. Затем он незаметно взял сумку, спрятал ее под пальто и вышел.

Пострадавший сообщил полицейским, что в сумке были два компьютера и USB-накопитель. Сейчас полиция занимается расследованием данного происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Чемодан
Чемодан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.