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Минздрав объяснил, почему мужчины живут меньше женщин

11:24
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Это связано с привычками

Мужчины в России в среднем живут на десять лет меньше женщин. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мишустин отметил рост ожидаемой продолжительности жизни в России

Как уточнил глава Минздрава, это связано, в том числе, со злоупотреблением алкоголем и курением, что чаще встречается у мужчин.

Кроме того, по словам Мурашко, мужчинам в России свойственно относиться к собственному здоровью с меньшим вниманием и заботой, чем у женщин, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что главный приоритет государства — увеличение продолжительности жизни граждан. Для этого необходимо обеспечить качественную диагностику состояния здоровья и, по возможности, предотвращать развитие тяжелых болезней. 

Благодаря развитию системы столичного здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысила 79 лет. Работа над улучшением этого и других показателей продолжается. Медикам обеспечивают непрерывное повышение квалификации, для лечебных учреждений закупят 50 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

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