Уровень напряженности растет

Ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой становится все более напряженной и взрывоопасной из-за действий Запада. Такое заявление сделал в пятницу, 26 апреля, первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

Как заявил Муравейко, группировка западных войск "не то что растет — она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь даже этого слова, конфликту".

Речь идет про воинские формирования блока НАТО — "это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне в Пабраде (Литва) в 15 км от нашей государственной границы", цитирует представителя белорусского Совбеза ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

Белоруссия прописала в своей военной доктрине оказание военной помощи дружественным государствам. В документе уточняется, что такая помощь может быть оказана "в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

Тем временем муссируются слухи о возможной отправке натовских военных для участия в боях на Украине. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что российские власти четко предупредили Запад и киевский режим: любые натовские подразделения, вошедшие на территорию Украины, будут уничтожаться российским высокоточным оружием в приоритетном порядке.

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