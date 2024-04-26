Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Программа поддержки городской промышленности утверждена в 2022 году

Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства на эти цели дополнительно выделено 400 миллионов рублей, что позволит привлечь около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в техническое перевооружение городских производств. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В перечень мер поддержки промышленных предприятий включена компенсация затрат на уплату лизинговых платежей. На эти цели выделили Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 400 миллионов рублей, что позволит привлечь порядка 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование городских предприятий. Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при покупке отечественного оборудования и не больше 100 миллионов за приобретение импортного. Предприятие должно использовать и впоследствии выкупить оборудование, приобретенное по договору лизинга.

Кроме того, бизнесу будут компенсировать процентную ставку по кредитам на подключение промышленных объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей.

Программа поддержки городской промышленности утверждена Правительством Москвы в 2022 году. Она предусматривает льготную ставку по кредитам на инвестиционные цели в размере трех процентов годовых при максимальном объеме кредита три миллиарда рублей. В 2023 году участие в этой программе приняли свыше 40 промышленных компаний, которые привлекли 105 миллиардов рублей льготных кредитов. На эти средства приобретено свыше 700 единиц оборудования, будет построено более 900 тысяч квадратных метров производственных площадей и создано свыше 15 тысяч рабочих мест. На один рубль, выданный по программе льготного инвестиционного кредитования, приходится до 55 рублей частных инвестиций.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что за 12 лет учреждение "Малый бизнес Москвы" предоставило предпринимателям услуги 1,6 миллиона раз. Всего доступны свыше 35 онлайн-сервисов. В частности, для начинающих предпринимателей доступны бесплатная консультация и образовательная помощь.

Также сообщалось, что Москва за пятилетку помогла технологическому бизнесу привлечь инвестиции на девять с половиной миллиардов рублей. Почти треть этой суммы компании получили в 2023 году. Стартапы могут направить средства на научные исследования и масштабирование проектов.

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