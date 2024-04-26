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Владимир Ефимов: 147 школ и детских садов построили в ТиНАО с 2012 года

11:25
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Созданы условия для всестороннего развития детей

48 школ и 99 детских садов появились в Троицком и Новомосковском административных округах с момента их присоединения в 2012 году.

Благодаря этому в округе появилось более 40 тысяч учебных мест для школьников и более 20 тысяч – в дошкольных учреждениях, завил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для строительства использовали деньги инвесторов и средства, заложенные в Адресную инвестиционную программу города Москвы. В новых учреждениях созданы условия для всестороннего развития детей, помещения оснащены всем необходимым оборудованием.

В школах появились современные кабинеты, в том числе ИТ-полигоны, робоклассы, лаборатории для исследовательской деятельности. Во всех новых учреждениях учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и преподавателей.

"В зданиях смонтированы системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией", - рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, в новых школах созданы все условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

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