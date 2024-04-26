В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост

Готовится проект планировки территории от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры

Новый мост появится между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово в Северо-Восточном административном округе. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская. Она добавила, что здесь также реконструируют участок улицы.

Проект планировки территории от Кольской и Заповедной до улицы Искры начнут готовить в ближайшее время. Он предусматривает реконструкцию участка дороги, протяженностью 500 метров. Из них мост займет 50 метров. Это позволит ликвидировать "бутылочное горлышко" и в часы пик здесь станет свободнее.

Строительство будет финансировать городской бюджет. Северо-восточный округ – один из самых густонаселенных в столице. Поэтому назрела острая необходимость реконструкции дорожной сети.

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