ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост

11:31
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Готовится проект планировки территории от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры

Новый мост появится между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово в Северо-Восточном административном округе. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская. Она добавила, что здесь также реконструируют участок улицы.

Собянин: Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
В следующем году в Москве начнется реконструкция школ

Проект планировки территории от Кольской и Заповедной до улицы Искры начнут готовить в ближайшее время. Он предусматривает реконструкцию участка дороги, протяженностью 500 метров. Из них мост займет 50 метров. Это позволит ликвидировать "бутылочное горлышко" и в часы пик здесь станет свободнее.

Строительство будет финансировать городской бюджет. Северо-восточный округ – один из самых густонаселенных в столице. Поэтому назрела острая необходимость реконструкции дорожной сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство моста
Строительство моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.