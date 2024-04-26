Киев атакует гражданскую инфраструктуру западным оружием

Западные советники участвуют в подготовке Украиной диверсий на территории России.

Украинские войска применяют западное оружие для ударов по гражданским объектам "при молчаливом согласии" партнеров, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

Западные военные специалисты и наемники находятся в зоне боевых действий, проводится подготовка военнослужащих ВСУ, "в режиме реального времени" передаются разведданные.

США и союзники продолжают накачивать Украину оружием при этом "демонстрируя якобы стремление к деэскалации", подчеркнул Шойгу.

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