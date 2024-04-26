Хуснуллин раскрыл судьбу программ льготной ипотеки

В России действует несколько таких программ

Государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительный комплекс.

По словам замглавы кабмина, остальные программы льготной ипотеки российские власти будут поддерживать "по мере возможностей".

Хуснуллин также подчеркнул, что нужно изменить пропорцию при строительстве жилья и нежилых помещений в пользу второй категории, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что участники и ветераны специальной военной операции смогут взять льготную ипотеку на вторичное жилье под 2% годовых. Кредит можно будет оформить до 30 апреля 2025 года. Выходцы Белгородской области, чье жилье пришло в негодность из-за обстрелов, тоже смогут купить жилье по ставке 2% на первичном и вторичном рынках.

Российский лидер Владимир Путин поручил федеральному правительству подготовить предложения по включению в программу семейной ипотеки вторичного жилья там, где невелики объемы жилищного строительства. Исполнить поручение предписывается до 30 июля.

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