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Четыре женщины заразились ВИЧ, сделав модную косметическую процедуру

12:46
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Афроамериканки решили попробовать "вампирский лифтинг"

Четыре жительницы США заразились ВИЧ, сделав популярную косметическую процедуру. Об этом пишет Daily Mail. Журналисты ссылаются на информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Все пострадавшие делали себе "вампирский лифтинг". И это – первый в истории известный случай заражения ВИЧ через косметические процедуры. Суть манипуляций проста – у пациента берут кровь. Из нее получают плазму, которую и вкалывают в проблемную зону.

Пострадавшие посещали салон красоты в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Было это шесть лет назад. В 2018 году салон закрыли. А в 2022 владелицу приговорили к 3,5 годам тюрьмы за работу без медицинской лицензии. Следователи полагают, что всего жертвами стали порядка 59 человек. Скорее всего ВИЧ распространялся через общие иглы.

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