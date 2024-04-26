Четыре женщины заразились ВИЧ, сделав модную косметическую процедуру

Афроамериканки решили попробовать "вампирский лифтинг"

Четыре жительницы США заразились ВИЧ, сделав популярную косметическую процедуру. Об этом пишет Daily Mail. Журналисты ссылаются на информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Все пострадавшие делали себе "вампирский лифтинг". И это – первый в истории известный случай заражения ВИЧ через косметические процедуры. Суть манипуляций проста – у пациента берут кровь. Из нее получают плазму, которую и вкалывают в проблемную зону.

Пострадавшие посещали салон красоты в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Было это шесть лет назад. В 2018 году салон закрыли. А в 2022 владелицу приговорили к 3,5 годам тюрьмы за работу без медицинской лицензии. Следователи полагают, что всего жертвами стали порядка 59 человек. Скорее всего ВИЧ распространялся через общие иглы.

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