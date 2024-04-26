18 апреля сотрудники МАГАТЭ зафиксировали попытку атаки дрона на станцию

Удары украинских Вооруженных сил по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) чреваты катастрофическими последствиями. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции. Они грозят катастрофой, цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление ООН об отсутствии у организации возможностей и мандата, чтобы выявить виновника обстрелов Запорожской атомной электростанции. Она напомнила про выводы официального представителя и офиса генсека ООН по Буче двухлетней давности, поинтересовавшись, "так работают механизмы или нет мандата".

Депутат Госдумы Михаил Делягин напомнил, что попытки ядерного терроризма со стороны Киева продолжаются уже года полтора, сейчас они перешли на более серьезный уровень. Парламентарий подчеркнул, что "если что-то реально случится, в этом обвинят Россию".

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