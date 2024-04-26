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Медведев: Победа будет за Россией

12:54
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Россия уничтожает новых фашистов на полях сражений, напомнил политик

Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом — победа будет за нами. Такое заявление сделал в пятницу, 26 апреля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Политик обратился к участникам международной исторической акции "Диктант Победы", выразив убежденность в том, что "главный в вашей жизни "Диктант Победы" вы напишете на самый высший балл".

Победа в бою с новыми фашистами будет за Россией, враг не пройдет, цитирует Медведева РИА Новости.

Глава государства Владимир Путин ранее подчеркивал, что празднование Дня Победы нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

ВС России уверенно наступают по целому ряду направлений в ходе специальной военной операции на Украине, отмечал президент. Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм и решить задачи спецоперации, подчеркнул Владимир Путин.

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