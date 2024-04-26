Собянин открыл после реконструкции приемное отделение ГКБ №24

После реконструкции отделение переходит на новый московский стандарт оказания экстренной медпомощи

До конца года большинство клиник Москвы должны перейти на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. Сегодня открылись сразу шесть приёмных отделений на базе городских больниц, одно из них в ГКБ № 24 посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

До приема первых пациентов ещё есть немного времени, а врачи и сотрудники приёмного отделения 24-й городской клинической больницы все уже на местах. После капитальной реконструкции, длившейся полгода, отделение переходит на новый московский стандарт оказания экстренной медицинской помощи. А потому внутри обновили не только интерьеры и оборудование, но и протоколы оказания помощи больным.

Пациенты, поступающие в приемное отделение, буквально с порога попадут в распределительную зону, которую врачи называют триаж. Здесь специалисты очень быстро проведут оценку состояния каждого больного. Если оно удовлетворительное, его направят для осмотра в зеленую зону. Если средней степени тяжести, то прямиком в желтую.

Больных в критическом состоянии, минуя триаж, транспортируют в красную зону. Тогда как раньше драгоценные минуты уходили на доставку пациента в реанимацию, теперь всего несколько секунд - и он в руках бригады реаниматологов в зале противошоковой терапии. При этом благодаря тотальной цифровизации процесса к тому моменту у них перед глазами уже есть все данные анамнеза больного и его медицинской карты.

"Здесь вы можете увидеть аппарат искусственной вентиляции легких, а также мониторы, шприцевые дозаторы, также есть эндоскопическая стойка. То есть пациент с абсолютно любой патологией может приехать в наш стационар, в шоковый зал и получить здесь квалифицированную помощь на абсолютно новом современном оборудовании", - рассказал Заур Мисиков, заведующий реанимационным отделением хирургического комплекса ГКБ №24.

Увеличили количество и расширили площадь операционных залов приемного отделения, с тем чтобы при необходимости сразу несколько бригад специалистов могли одновременно оказывать помощь тяжелым пациентам.

"В первую очередь, направлено для того, чтобы спасти жизнь пациенту. Поэтому они должны быть максимально приближены к месту их поступления. В данном случае, по скорой помощи. Естественно, поэтому этот блок здесь и находится. И при необходимости мы можем пациента в течение 30-40 секунд доставить на операционный стол и начать оказывать хирургическую помощь", - пояснил Евгений Наумов, заместитель главного врача по оказанию хирургической помощи ГКБ №24.

Такая схема маршрутизации больных и разделение потоков уже хорошо зарекомендовали себя в столичных флагманских центрах. В среднем время оказания экстренной помощи больным там сократилось как минимум в полтора раза и все это при высочайшем качестве медицинского обслуживания. Посмотреть, как прошла подготовка к переходу на новые алгоритмы и в приемном отделении районной городской больницы, сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве в больничные приемные отделения в год поступает около миллиона экстренных пациентов — это огромный объем. От работы службы экстренной медицинской помощи зависит во многом жизнь и здоровье большого количества москвичей. Поэтому приняли новый стандарт оказания экстренной помощи и в этом году начали массовое его внедрение в московские клиники. Мы строим новые корпуса, реконструируем и модернизируем действующие. Таким образом, чтобы до конца года подавляющее большинство московских клиник перешли на новый стандарт", - отметил Собянин.

Сергей Собянин также сообщил о завершении реконструкции и переходе на единый стандарт оказания экстренной медицинской помощи приёмных отделений шести городских больниц - четырех взрослых и двух детских стационаров. Провести модернизацию приемных отделений всех остальных столичных учреждений власти города планируют до конца этого года.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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