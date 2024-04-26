В музее "Моторы войны" показали восстановленный тягач "Сталинец С-65"

Тягач снова на ходу

Вернули к жизни. Сегодня в Музее военной техники "Моторы войны" презентовали легендарный тягач "Сталинец С-65". Более 80 лет назад его выпускали как трактор для сельхозтехники, однако в Великую Отечественную у него нашлось другое призвание - буксировка тяжелых орудий. Машину, которую представили на выставке, специалисты восстанавливали буквально по винтику. И теперь тягач снова на ходу.

Спустя более чем 80 лет тягач "Сталинец С-65" снова на ходу. Почти два года понадобилось мастерам, чтобы вернуть его к жизни. Еще вчера они продолжали колдовать над машиной в мастерской. Попала она к ним полностью проржавевшей. В 41-м году "Сталинец" ушёл под лёд на одном из озёр в Карелии.

"Известно, что колонна машин переходила по льду озера, но финны подготовились и заложили фугасы. Подорвав лед, они просто утопили всю колонну", - рассказывает Андрей Пузанов, старший научный сотрудник реставрационной мастерской Евгения Шаманского.

Сложнее всего было отремонтировать сердце машины - двигатель. Без него трактор остался бы всего лишь музейным экспонатом, но реставраторам было важно вернуть машине подвижность.

"Это самая сложная часть в тракторе, которая требует большого внимания, и она тратит соответственно очень много времени, чтобы потом могли полноценно технику эксплуатировать", - рассказывает Артур Лезин, руководитель реставрационной мастерской.

Мастера уделили огромное внимание даже самым незначительным деталям. Вот, например, такая заводская информационная табличка была на каждом тягаче. До наших дней она сохранилась чуть ли не в единственном экземпляре. Реставраторы воссоздали текст и изготовили копию, максимально приближенную к оригиналу.

"Были по мере возможности прочитаны все буквы и сложены в слова, изучены имеющиеся руководства, осознан контекст", - говорит Андрей Пузанов.

В реставрации важен каждый нюанс. Например, нельзя просто взять и нанести зеленую краску. Нужный цвет достигается методом проб и ошибок.

"И мы подбирали, как вот сейчас подборка цвета производится. Мы также делали анализ, подбирали цвет, чтобы он был максимально похожий. И соответственно окрашивали, поэтому оттенки цветов соответствуют тому времени", - говорит Артур Лезин.

Такой в буквальном смысле исторической точности реставраторы достигли благодаря архивным чертежам. С их помощью восстановили все - от гусениц до кабины тягача, которая была сильно разрушена.

Одно из самых любопытных мест в тракторе - кабина механика водителя. Вместо сложных приборных панелей всего два монометра, педали для торможения, ну, и конечно же, рычаги. На первый взгляд все просто, но только управлять таким трактором мог специально обученный человек.

"Сталинец С-65" был просто незаменим на фронте. Эти тягачи в основном предназначались для буксировки артиллерии и эвакуации техники. У противника был аналог, но по многим характеристикам он сильно уступал, а потому за каждый трофейный "Сталинец" немецкий солдат получал награду.

"То есть за захваченный "Сталинец" солдат получал отпуск как за два подбитых танка," – рассказывает Андрей Пузанов.

И сегодня на выставке представлен не только "Сталинец С-65", но и другие редчайшие гусеничные и полугусеничные тягачи Красной Армии.

"Для нашего народа это момент гордости, что в Советском союзе

у нас были прекрасные и очень передовые вещи, не просто вещи - транспортные средства, которыми пользовались наши деды и прадеды", - говорит Вячеслав Лен, коллекционер и реставратор.

Посетители выставки смогут увидеть ту технику, которую благодаря реставраторам удалось сохранить до наших дней.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"