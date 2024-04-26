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В подмосковном Голицыне 34-летняя местная жительница ограбила интим-магазин

15:04
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Похищенное она намеревалась использовать в личных целях

Криминальный интим! В подмосковном Голицыне задержали 34-летнюю местную жительницу, которая ночью ограбила магазин для взрослых.

Дверь в интим-бутик была почему то незапертой, внутри никого не оказалось. Дама включила фонарик на телефоне и начала внимательно изучать полки. Перебирала наиболее фактурные предметы без упаковки, но выбор всё же остановила на ярких коробках. Полицейские задержали даму у неё дома, там же обнаружили и всё похищенное.

— По факту чего были доставлены в отдел полиции?
— По поводу кражи 5 фаллоимитаторов и 4 смазок.
— Где?
— В магазине для взрослых.
— С какой целью?
— Для использования в личных целях.

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Кража в интим-магазине
Кража в интим-магазине
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