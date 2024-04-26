В подмосковном Голицыне 34-летняя местная жительница ограбила интим-магазин

Похищенное она намеревалась использовать в личных целях
Криминальный интим! В подмосковном Голицыне задержали 34-летнюю местную жительницу, которая ночью ограбила магазин для взрослых.
Дверь в интим-бутик была почему то незапертой, внутри никого не оказалось. Дама включила фонарик на телефоне и начала внимательно изучать полки. Перебирала наиболее фактурные предметы без упаковки, но выбор всё же остановила на ярких коробках. Полицейские задержали даму у неё дома, там же обнаружили и всё похищенное.
— По факту чего были доставлены в отдел полиции?
— По поводу кражи 5 фаллоимитаторов и 4 смазок.
— Где?
— В магазине для взрослых.
— С какой целью?
— Для использования в личных целях.