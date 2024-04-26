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Правительство утвердило новые выплаты семьям погибших на СВО

13:22
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Они коснутся сотрудников ФСИН и таможни

Кабинет министров России утвердил постановление о единовременных выплатах семьям погибших на СВО. Льготы коснутся родственников бывших сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможенников. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идет о выплатах на приобретение или строительство жилья. По сути, постановление просто расширяет практику выплат погибшим сотрудникам вышеуказанных организаций. До сих пор деньги выделялись, если сотрудники ФСИН, пожарные или таможенники погибали при исполнении служебных обязанностей.

"Единовременная социальная выплата предоставляется в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи сотрудника, гражданина Российской Федерации не позднее 1 года со дня гибели", - говорится в документе.

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