Володин предложил создать министерство по делам семьи

Вопрос демографии для нас судьбоносный, заявил политик

В России следовало бы определить конкретное министерство, которое займется вопросами семейной политики в России. Такое мнение высказал в пятницу, 26 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента заявил, что "когда у нас это все неформально, наверное, не самая лучшая ситуация, а вопрос демографии для нас судьбоносный", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отметил, что молодые женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могли бы помочь России в решении проблемы дефицита кадров. Он пояснил, что речь идет про "мамочек молодых", которые "имеют возможность при своих знаниях, навыках и наличии свободного времени удовлетворить запрос работодателя".

В России 2024 год объявлен Годом семьи. Российские власти продолжают реализацию комплекса мер по поддержке семей, материнства и детства. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, подчеркивал, что большая и многодетная семья должна стать нормой для нашей страны.

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