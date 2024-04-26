В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

Задержаны 80 человек
Правоохранительные органы задержали организаторов и участников банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.
Всего в преступное сообщество входили 80 человек, им удалось обналичить 18 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Часть денег была получена в рамках заключенных государственных контрактов.
Оперативные мероприятия проходили совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в нескольких регионах России.
Ведомство показало кадры задержания участников банды в Москве. На кадрах сотрудники СОБРа заходят в квартиру подозреваемых.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: