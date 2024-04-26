ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

13:25
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Задержаны 80 человек

Правоохранительные органы задержали организаторов и участников банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.

Всего в преступное сообщество входили 80 человек, им удалось обналичить 18 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Часть денег была получена в рамках заключенных государственных контрактов.

Оперативные мероприятия проходили совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в нескольких регионах России.

Ведомство показало кадры задержания участников банды в Москве. На кадрах сотрудники СОБРа заходят в квартиру подозреваемых.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие специального подразделения СОБР
Военнослужащие специального подразделения СОБР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.