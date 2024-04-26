В России раскрыли группировку, обналичившую 18 миллиардов рублей

Задержаны 80 человек

Правоохранительные органы задержали организаторов и участников банды, которая занималась незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных денег.

Всего в преступное сообщество входили 80 человек, им удалось обналичить 18 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Часть денег была получена в рамках заключенных государственных контрактов.

Оперативные мероприятия проходили совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в нескольких регионах России.

Ведомство показало кадры задержания участников банды в Москве. На кадрах сотрудники СОБРа заходят в квартиру подозреваемых.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"