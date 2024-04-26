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Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

14:16
  • пятница
  • 26 апреля 2024

По совокупности преступлений она должна провести в тюрьме 1794 дня

В Стамбуле сегодня вынесен приговор исполнительнице теракта на туристическом проспекте Истикляль. Об этом сообщает телеканал TRT. Ахлям аль-Башир получила семь пожизненных сроков.

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По совокупности преступлений получается, что она должна провести в тюрьме 1794 года. Изначально обвинение требовало для нее срок в размере 3009 лет.

Всего сегодня приговор был вынесен в отношении 36 обвиняемых. Ахлям аль-Башир была непосредственной исполнительницей. Она оставила бомбу на проспекте.

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