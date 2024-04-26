Рослесхоз оценил готовность пострадавших от паводков регионов к пожарам

Вот-вот начнется сезон природных пожаров

Пострадавшая от паводков курганская область и еще пять российских регионов не готовы к пожароопасному сезону. Такую оценку в пятницу, 26 апреля, дало Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Руководитель ведомства Иван Советников уточнил, что 66 регионов полностью готовы к лесопожарному сезону, четыре субъекта Федерации ограничено готовы, шесть регионов признаны неготовыми.

Аутсайдерами оказались Еврейская автономная область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Хабаровский край, Курганская область и Мурманская область. Их неготовность проявляется в дефиците кадров и неготовности техники для тушения лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

Еще в феврале российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, которое было посвящено минимизации последствий предстоявших паводков и природных пожаров.

В апреле в Башкирии зафиксирован первый лесной пожар — очаг возгорания обнаружен в Абзелиловском районе. Пожарным быстро удалось справиться с огнем и не допустить его распространения. Однако ситуация в республике непростая: там сохраняется аномально жаркая погода.

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