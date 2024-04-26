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Песков объяснил смысл появления натовской техники в Москве

13:49
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Трофейные боевые машины доставили в российскую столицу

Выставка трофейной боевой техники, которая будет работать в мае в Москве, вызовет большой интерес у россиян. Такое мнение высказал в пятницу, 26 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что россияне должны увидеть поверженную технику противника на выставке на Поклонной горе.

При этом Песков не смог ответить на вопрос, планирует ли посетить эту выставку глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка рассказал, что украинские военные три недели пытались забрать подбитый танк Leopard из зоны активных боев на донецком направлении, чтобы он не попал в руки ВС России.

Источники тем временем рассказали, что Украина перестала применять переданные Соединенными Штатами танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

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