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Граждане Таджикистана столкнулись с проблемами при въезде в Россию

14:16
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Душанбе весьма обеспокоен

Гражданам Таджикистана массово начали отказывать во въезде в Россию.
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Душанбе обеспокоен проблемами, с которыми сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении российской границы, сообщили "Интерфаксу" в МИД республики.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми довел это до сведения посла России в Душанбе Семена Григорьева.

"До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию", - говорится в сообщении.

Кроме того, Имоми и Григорьев обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также предстоящие политические мероприятия.

Ранее Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин потребовал не применять к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" пытки.

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