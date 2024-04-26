Безобразное поведение: ФТС обвинила Прибалтику и Финляндию в саботаже

Они саботируют прохождение грузов через таможню

Прибалтийские государства и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе. Такое заявление сделал в пятницу, 26 апреля, врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Давыдов рассказал про ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-латвийской границе, где около 2 тысяч машин простаивают в очереди, причем "пропускают они — за вчерашние сутки чуть больше сотни". Нехитрые подсчеты говорят, что это обещает "20 дней стоять в очереди".

Глава ФТС подчеркнул, что "это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли", сообщает РИА Новости.

В начале апреля власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с Россией на неопределенный период, поскольку опасаются ухудшения ситуации с нелегальной миграцией. Неизвестно, до каких пор будут бездействовать пункты пропуска на российско-финской границе.

В марте Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области без объяснения причин. Затем выяснилось, что это было связано было связано с масштабным сбоем в информационных системах таможни Литвы, но об окончательном закрытии КПП речь пока не идет.

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