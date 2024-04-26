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Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе"

14:26
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Об этом рассказали источники

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказал источник, близкий к Министерству внутренних дел, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

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Как уточняют собеседники РБК, задержан мужчина 2003 года рождения, которому вменяется совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Официально правоохранительные органы пока не подтверждали эту информацию.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что все заказчики, исполнители и организаторы теракта в "Крокус сити холле" должны быть выявлены и наказаны — никто из причастных к этому теракту не должен уйти от "справедливого возмездия". 

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что исполнителей теракта в "Крокус сити холле" ждали на границе с Украиной, причем исполнителей могли ликвидировать сразу после пересечения границы — в этом случае Киев мог бы заявить, что тоже борется с терроризмом.

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