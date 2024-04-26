Блинкен: США готовы вводить новые санкции против Китая

Об этом он заявил во время визита в КНР

На фоне ситуации на Украине Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции против Китая. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР. Его цитирует агентство РИА Новости.

Американский дипломат рассказал, что уже под санкциями более сотни юридических лиц из Китая. В США также введен экспортный контроль и прочие меры воздействия на Пекин. Блинкен подчеркнул, что на сегодняшних встречах он "ясно дал понять", что новые ограничительные меры не за горами. И все из-за якобы связей Китая с Россией.

Ранее в Wall Street Journal появилась статья о том, что в США готовятся финансовые санкции в отношении китайских банков. Цель введения ограничений – заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой.

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