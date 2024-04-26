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В Санкт-Петербурге проходит заседание Совета законодателей

14:44
  • пятница
  • 26 апреля 2024

На нем выступит Владимир Путин

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит заседание Совета законодателей, на котором, как анонсировали в Кремле, выступит Владимир Путин.

Мероприятие проводят накануне Дня российского парламентаризма. В заседании принимают участие представители правительства, сенаторы, депутаты и спикеры обеих палат парламента. Повестка насыщенная. Главные темы - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". А также вопросы демографии и поддержка семей с детьми.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: "Для России вопрос повышения рождаемости — стратегический приоритет и условие сохранения нас, как сильной, независимой, защищённой державы. Россия должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно, почётно иметь большую крепкую семью".

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы: "Вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос  закрепим, чтобы был ответственный министр, ответственное министерство, потому  что политика в этой сфере будет тогда координироваться этим ведомством. Иначе у  нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти".

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