ВС России продолжают продвигаться вперед

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в совокупности до 1005 военных за сутки.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение на основных направлениях.

В районе населенного пункта Удачное ДНР ВС России в районе населенного пункта Удачное ДНР. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Кремле сообщили, что никакие новые партии оружия для киевского режима, поставляемые Западом, не изменят динамику на фронте.

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