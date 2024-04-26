ВСУ за сутки потеряли более тысячи человек

ВС России продолжают продвигаться вперед
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в совокупности до 1005 военных за сутки.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение на основных направлениях.
В районе населенного пункта Удачное ДНР ВС России в районе населенного пункта Удачное ДНР. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Ранее в Кремле сообщили, что никакие новые партии оружия для киевского режима, поставляемые Западом, не изменят динамику на фронте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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