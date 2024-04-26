Два брата переплыли реку, чтобы попасть из Польши на Украину

Он не смогли объяснить, зачем делали это нелегально

Два брата решили переплыть Западный Буг, чтобы попасть на территорию Украины. Об этом пишет портал "Страна.ua". Мужчины постарались проникнуть с территории Польши.

Людей в гидрокостюмах поймал наряд пограничников. Оказалось, что нарушители несколько лет проживали в Германии. Но работы там не было и они решили вернуться на родину. С собой прихватили запас продуктов и инструменты для перерезания проволоки.

Единственное, что они не смогли объяснить - это решение возвращаться нелегально. Журналисты предположили, что они рассчитывали на территории страны скрываться от мобилизации.

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