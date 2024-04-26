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Два брата переплыли реку, чтобы попасть из Польши на Украину

15:12
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Он не смогли объяснить, зачем делали это нелегально

Два брата решили переплыть Западный Буг, чтобы попасть на территорию Украины. Об этом пишет портал "Страна.ua". Мужчины постарались проникнуть с территории Польши.

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Людей в гидрокостюмах поймал наряд пограничников. Оказалось, что нарушители несколько лет проживали в Германии. Но работы там не было и они решили вернуться на родину. С собой прихватили запас продуктов и инструменты для перерезания проволоки.

Единственное, что они не смогли объяснить - это решение возвращаться нелегально. Журналисты предположили, что они рассчитывали на территории страны скрываться от мобилизации.

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