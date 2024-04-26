В стране ужесточили правила мобилизации

На Украине ограниченно годных к службе поделят на четыре категории и отправят служить. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что из тех, кто прежде считался ограниченно годными, будут выделены полностью годные к службе, а также годные к службе в военном вузе, в военкомате, частях обеспечения, но непригодные к службе в морской пехоте, подразделениях спецназа и других подобных частях.

Еще в две категории попадут годные к службе по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в вузы), а также те, кого можно привлечь к выполнению "специфических задач", сообщает ТАСС.

Ранее социологи подсчитали, что около 10 миллионов человек активного населения может потерять Украина из-за мобилизации. Украинцы массово отказываются от гражданства и пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию и отправку на убой.

При этом ряды ВСУ в скором времени могут пополнить 10 тысяч заключенных украинских тюрем. Депутат Верховной рады Роман Костенко рассказал о намерениях украинских властей, подчеркнув, что при потребностях Киева в мобилизованных 10 тысяч — недостаточное число.

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