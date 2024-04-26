Матвиенко призвала увеличить пособие по беременности некоторым россиянкам

Речь о женщинах, уволенных при ликвидации организации

Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше минимального размера оплаты труда. Такое заявление сделала в пятницу, 26 апреля, председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что сейчас такие женщины находятся в крайне несправедливом положении, поскольку пособие по беременности и родам для них составляет менее тысячи рублей в месяц — в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода.

Матвиенко попросила сенаторов, депутатов Государственной Думы и членов правительства совместно проработать этот вопрос, подчеркнув, что "и женщины, и мужчины – не должны выбирать "или-или", необходимо дать возможность гармонично совмещать семью и карьеру, сообщает РИА Новости.

Ранее российские лидер Владимир Путин заявил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться вдвое – до 35 тысяч рублей. Сейчас он составляет 19 242 рубля. Его величина влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие социальные выплаты.

Тем временем в Госдуме выступили за сохранение пособия по уходу за ребенком, если мама, находящаяся в декрете, начала работать удаленно на постоянной основе. Предполагается, что это позволит родителям обеспечивать свои семьи необходимым объемом как внимания, так и дохода.

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