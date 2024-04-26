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ВС России уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой

15:20
  • пятница
  • 26 апреля 2024

За сутки сбито 193 украинских дрона

Эшелон с западной военной техникой уничтожен ударом ВС России. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минобороны.

Нанесён ракетный удар по эшелону с оружием и техникой ВСУ
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По данным военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Удачного в ДНР поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой. Кроме того, на станции погрузки под Балаклеей Харьковской области уничтожен личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 193 украинских беспилотных летательных аппарата. Также силами ПВО уничтожено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и три авиационные управляемые бомбы "Hammer" производства Франции.

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