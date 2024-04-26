ВС России уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой

За сутки сбито 193 украинских дрона

Эшелон с западной военной техникой уничтожен ударом ВС России. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минобороны.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Удачного в ДНР поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой. Кроме того, на станции погрузки под Балаклеей Харьковской области уничтожен личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 193 украинских беспилотных летательных аппарата. Также силами ПВО уничтожено два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" и три авиационные управляемые бомбы "Hammer" производства Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"