В Краснодаре после взрыва загорелся отель

ЧП произошло в Туапсинском районе

На Кубани загорелся отель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что возгоранию предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв.

Все произошло на верхнем этаже гостиницы Aqua Villa в поселке Лермонтово Туапсинского района. Взрыв зафиксировала видеокамера. А потом начался пожар. Разрушено помещение, с которого началось возгорание.

Информации о пострадавших нет. Сейчас дознаватели уточняют - что именно стало причиной пожара.

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