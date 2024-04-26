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В Краснодаре после взрыва загорелся отель

15:34
  • пятница
  • 26 апреля 2024

ЧП произошло в Туапсинском районе

На Кубани загорелся отель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что возгоранию предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв. 

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Все произошло на верхнем этаже гостиницы Aqua Villa в поселке Лермонтово Туапсинского района. Взрыв зафиксировала видеокамера. А потом начался пожар. Разрушено помещение, с которого началось возгорание. 

Информации о пострадавших нет. Сейчас дознаватели уточняют - что именно стало причиной пожара. 

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