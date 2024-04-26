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Путин подчеркнул важность межнационального согласия в России

15:34
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Это наше конкурентное преимущество

Президент России Владимир Путин попросил Совет законодателей заняться вопросами межнационального мира.

Многообразие – это конкурентное преимущество России. Каждый народ и этнос дополняет друг друга, помогает поддерживать дружеские отношения с большинством стран и формировать многополярный мир.  

"Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество", - сказал глава государства в ходе своего выступления в Санкт-Петербурге (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что попытки посеять в стране смуту и межнациональную рознь должны жестко пресекаться.

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