Путин подчеркнул важность межнационального согласия в России

Это наше конкурентное преимущество

Президент России Владимир Путин попросил Совет законодателей заняться вопросами межнационального мира.

Многообразие – это конкурентное преимущество России. Каждый народ и этнос дополняет друг друга, помогает поддерживать дружеские отношения с большинством стран и формировать многополярный мир.

"Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны - это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество", - сказал глава государства в ходе своего выступления в Санкт-Петербурге (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил, что попытки посеять в стране смуту и межнациональную рознь должны жестко пресекаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"