Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на выборах всех уровней

Для них действует специальная кадровая программа "Время героев"

Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать ветеранов специальной военной операции в качестве кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях. Такое мнение высказал в пятницу, 26 апреля, российский лидер Владимир Путин.

Президент выступил на заседании Совета законодателей. Он напомнил, что ветераны СВО — это "солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества".

Именно из таких людей "мы должны черпать кадры, и из которых мы должны выбирать на будущую работу, избирать людей, которые готовы служить России, и которые служат России сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни", цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров". Спикер Кремля признавал, что"какие-то шероховатости неизбежны", о них президенту рассказывают сами бойцы и их близкие.

Песков также подчеркивал, что тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки — "это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость".

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