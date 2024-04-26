ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на выборах всех уровней

15:32
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Для них действует специальная кадровая программа "Время героев"

Политические партии должны активно выдвигать и поддерживать ветеранов специальной военной операции в качестве кандидатов в ходе избирательных кампаний на всех уровнях. Такое мнение высказал в пятницу, 26 апреля, российский лидер Владимир Путин.
Участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку на вторичное жилье

Президент выступил на заседании Совета законодателей. Он напомнил, что ветераны СВО — это "солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества".

Именно из таких людей "мы должны черпать кадры, и из которых мы должны выбирать на будущую работу, избирать людей, которые готовы служить России, и которые служат России сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни", цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров". Спикер Кремля признавал, что"какие-то шероховатости неизбежны", о них президенту рассказывают сами бойцы и их близкие.

Песков также подчеркивал, что тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки — "это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветераны боевых действий
Ветераны боевых действий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.