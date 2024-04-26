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Гидрометцентр разрешил начинать садово-огородные работы в Центральной России

15:53
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Заморозки уже не столь интенсивные

В регионах центра европейской части России в ближайшие дни уже можно начинать работы в саду и огороде. Об этом рассказал в пятницу, 26 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что сейчас заморозки не столь интенсивные, тем более что "при посадках при небольших заморозках ничего не происходит, просто вегетация замирает, но потом быстро восстанавливается".

Прежде эксперты не советовали сажать что-либо в первой декаде мая из опасений перед заморозками, "но в связи с потеплением климата, сейчас точка зрения изменилась", цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Горячей порой для большинства дачников в России являются длинные выходные в начале мая. В последний рабочий день длинной недели ожидаются дожди и ощутимое похолодание, однако с воскресенья температура будет расти, а солнца будет все больше. 1 мая будет 22 градуса — практически как летом.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал, что с каждым годом погода становится более капризной и труднопрогнозируемой. Из-за глобального потепления увеличивается частота сильных перепадов как по температуре, так и по осадкам.

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