Путин рассказал о кадровой программе "Время героев"

Президент выступил на заседании Совета законодателей

Обеспечивать стабильность и условия для открытости и обновления общественно-политической системы России призвал Владимир Путин. Президент заявил об этом сегодня в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей. Оно проходит в городе на Неве в преддверии Дня российского парламентаризма.

Глава государства подчеркнул - необходимо всем вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов. Он отметил конструктивные взаимодействия законодательных органов, партийных фракций с правительством, главами субъектов, деловым и экспертным сообществом.

Особым объединяющим всех вопросом Владимир Путин назвал поддержку наших героев, участников специальной военной операции и их семей.

"Как вы знаете, начала действовать специальная кадровая программа "Время героев". Кто эти люди? Это солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества. Уверен, что так же достойно они проявят себя и в будущей работе в органах власти, в органах образования, наставничества, на ведущих позициях во всех сферах", - заявил Путин.

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