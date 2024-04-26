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Мишустин принял участие в сессии "Евразийская интеграция в многополярном мире"

18:20
  • пятница
  • 26 апреля 2024

В Большой Евразии сосредоточены интересы всех крупнейших мировых игроков

Глава кабмина Михаил Мишустин призвал страны глобального Юга объединиться в межгосударственные организации, создавая независимые макрорегионы, чтобы противостоять давлению коллективного Запада. Премьер принял участие в стратегической сессии "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Сейчас в Большой Евразии сосредоточены интересы всех крупнейших мировых игроков. Речь идёт о значительных запасах энергоресурсов, сырья, редкоземельных металлов и пресной воды. На этой территории, по мнению главы правительства, появляются новые точки экономического роста, проходят ключевые транспортные магистрали и логистические пути, которые связывают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. И сейчас интеграционные объединения уже показывают убедительные результаты.

"Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском союзе она достигла рекордных 7,4 трлн рублей – практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств преодолела отметку 10 трлн рублей", - заявил Мишустин.

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Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Евразийская интеграция в многополярном мире"
Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "Евразийская интеграция в многополярном мире"
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