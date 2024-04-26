Захарова заявила о росте уровня ядерной опасности в мире

Это связано с политикой стран Запада

В мире серьезно вырос уровень ядерной опасности и все это из-за деструктивной политики Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она добавила, что ситуация угрожает прямым военным столкновением ядерных держав. И по этому поводу Россия отправила предупреждение США и НАТО.

Напомним, Захарова ранее призывала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм. Это заявление было связано с обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

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