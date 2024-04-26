ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова заявила о росте уровня ядерной опасности в мире

16:34
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Это связано с политикой стран Запада

В мире серьезно вырос уровень ядерной опасности и все это из-за деструктивной политики Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова прокомментировала слова Пелоси о связи Путина с пропалестинскими протестами
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Она добавила, что ситуация угрожает прямым военным столкновением ядерных держав. И по этому поводу Россия отправила предупреждение США и НАТО.

Напомним, Захарова ранее призывала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм. Это заявление было связано с обстрелами Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.