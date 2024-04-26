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Путин потребовал действовать в единой логике при принятии бюджетов

15:58
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Надо использовать инструменты парламентского контроля

Совет Федерации и Государственная дума России должны действовать в единой логике с пониманием общих задач страны, принимая бюджеты и законы, заявил Владимир Путин. Президент на заседании Совета законодателей также напомнил о необходимости использовать инструменты парламентского контроля.

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Путин подчеркнул, что он обращается к руководителям законодательных собраний, а также председателям профильных комитетов Госдумы и Совфеда. Российский лидер уточнил, что инструменты парламентского контроля должны быть использованы для достижения максимального целевого эффекта от каждого решения и вложенных средств.

В своем выступлении Путин также призвал политические партии активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся на СВО. Президент подчеркнул, что это те люди, из которых мы должны черпать кадры, выбирать людей, которые готовы служить России, передает РИА Новости.

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