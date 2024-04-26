Предсказания Жириновского: почему он так точно предвидел будущее

Эксперты считают, что это результат таланта, профессионализма и широкого кругозора

25 апреля - день рождения бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Один из самых знаменитых политиков России ушел из жизни два года назад. Жириновский пользовался искренней народной любовью в течение десятилетий - за яркость, образность, скандальность и удивительно точную оценку событий. А ещё за удивительный пророческий дар. Впрочем, если у Владимира Вольфовича за эмоциональными выступлениями лежал тщательный расчёт, то за спонтанными, казалось бы, пророчествами - серьёзный анализ умнейшего и образованнейшего человека.

Экспрессивный, нередко на грани нервного срыва. Великолепный оратор, виртуозно владеющий аудиторией. Его одновременно любили и ненавидели миллионы, но оставить равнодушным Жириновский не мог никого.

Он был политиком, которого всегда было интересно слушать. А говорил Жириновский просто, образно и, как показало время, многое умел предвидеть. Одно из последних выступлений в Госдуме в декабре 2021-го. Владимир Жириновский еще не знает, что сам через два месяца окажется в больнице, откуда уже не выйдет, но буквально с точностью до дня предсказывает события, которые повернут ход истории нашей страны и всего мира:

"Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять. Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сначала в Донбассе, а потом в западной России".

Сначала, на заре своей политической карьеры, когда и страна переживала исторический перелом, Жириновский больше говорил о внутренних проблемах:

"Спасать экономику нужно, наши с вами жизни спасать. А мы все ищем пути, как бы спасти партию, как спасти лидера. Да наплевать нужно на то, что кому-то будет плохо. Надо, чтобы стране было хорошо".

Однако по мере того, как Россия крепла, все сложнее становилась обстановка на ее рубежах - прежде всего, западных. После распада СССР западный мир был уверен, что с легкостью сможет проделать то же самое и с Россией. Расчет оказался ошибочным, но Жириновский продолжал напоминать о подобных намерениях постоянно. Его слова на пресс-конференции в Совете Европы в 1999-м тогда для многих прозвучали как гром среди ясного неба. Ведь в то время Россия так дружила с Западом.

"У НАТО нет других планов, кроме войны. И главная цель - война с Россией. Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии - Кавказ. Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ", - заявил Жириновский.

В итоге самой болевой точкой стала именно Украина - братский народ и страна, которую западным кураторам удалось превратить в "Антироссию". В 2004-м случился первый Майдан, а уже в 2006-м, выступая на украинском телевидении - тогда такое еще было возможно - Жириновский говорил о еще более страшных потрясениях:

"Вы для них - проходная площадка. Вас они уничтожат. Я вам об этом говорю - и Польшу, и Украину. Потому что вы географически - между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все, вот таким будет мир через 30 лет. Вы это не хотите сегодня понять, я подожду".

Тогда в студии смеялись и пытались прервать выступавшего. А впереди были украинский госпереворот в феврале 2014-го, начало бомбардировок Донбасса и историческая Крымская весна, которую Жириновский тоже предвидел. Причем, еще в 1991-м:

"Крым, Новороссия, Малороссия, вся восточная и южная Украина - это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западных областей. Столица будет Львов и через несколько месяцев там будут польские войска. Вот такая независимость ждет Украину. А восточная и южная Украина - это была Россия. И Крым освобождали, завоевывали и цивилизовывали русские. Пусть бы украинцы это сделали. Почему же их тогда не было".

В 2013-м прозападные силы на Украине уже готовили страну, как они утверждали, к процветающему будущему в Евросоюзе. Еще не случился второй Майдан, а Жириновский уже шокировал украинскую аудиторию таким прогнозом:

"Запомните, я не хочу вам желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут: пошли вон. Что вы унижаетесь? Великий народ, космическая нация - мы вместе космос с вами осваивали и скоро полетят русские космические корабли на Луну, и на Марс, и на Венеру. А вы будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник".

Предупреждал Жириновский и Европу. Уже в 2006-м говорил об энергетических проблемах, которые европейцы сами же себе создадут спустя почти два десятилетия, хотя готовились к такому развитию события все это время:

"Будете платить за газ 1000 евро. 1000, я вам обещаю, а у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать. Я вам пришлю телогрейки и обогреватели".

Свои мысли и прогнозы Жириновский излагал - когда прямо, когда иносказательно, но всегда очень образно. По признанию многих, он вообще был блестящим артистом. И именно поэтому его слова всегда запоминались.

"Это образ, который выдавался нам с вами. Потому что иначе нам с вами неинтересно смотреть на Жириновского. Но сам Жириновский был спокойным, умным, очень хитрым, очень расчётливым, как мне кажется, человеком, который просто выдавал обществу некую маску", - отметил Дмитрий Журавлев - политолог, директор Института региональных проблем.

Даже когда Жириновский откровенно эпатировал, он делал это, чтобы еще точнее донести свою мысль. Так было и накануне американского вторжения в Ирак:

"Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле земли, и твоя страна будет под водой".

Конечно, не все прогнозы Жириновского сбывались с точностью до буквы, но очень на многое сегодня мы смотрим, в том числе и его глазами. Ирак был превращен американцами в пылающую страну, а из Афганистана они позорно бежали. И как тут не вспомнить катастрофическое наводнение в Новом Орлеане в 2005-м, которое унесло жизни почти двух тысяч человек. Конечно, виноваты не наши ученые, а ураган "Катрина". Но словно сама природа напоминала человечеству - есть силы куда более могущественные, чем воля отдельных стран и политиков. Кстати, о политиках, в том числе американских, Жириновский тоже неоднократно говорил:

"Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент - это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист".

И сказано это было за пять лет до прихода власти Барака Обамы. Позднее в СМИ появились фото американского президента в юности - на свадьбе старшего брата, проходившей по всем мусульманским канонам. Что же касается гомосексуальности Обамы, то слухи об этом ходили давно. А подтверждение нашли в его письме подруге Алекс Макнир, где он признается, что ежедневно занимается любовью с мужчинами, но в воображении. А в реальности об этом в программе журналиста Такера Карлосона рассказал некий Ларри Синклер. Причем, было это, по его словам, когда оба находились под воздействием запрещенных веществ. Предвидел Жириновский и будущее нынешнего главы киевского режима, как и всей Украины:

"В 24-м году выборов у вас не будет, потому что не будет такой страны под названием Украина. Будем учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идёт к третьей мировой войне. И Иран - это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события".

И Ближний Восток уже полыхает. Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. Как эти и множество других событий Жириновский мог предвидеть - уже три, пять, 10 лет назад. А ведь некоторые предсказания он делал еще на заре своей политической карьеры. Эксперты убеждены - дело тут не в мистике, а в великолепном образовании и выдающихся аналитических способностях Жириновского. Он закончил историко-филологический факультет Института восточных языков и юрфак МГУ. Говорил на английском, немецком, французском и турецком языках. Жириновский - доктор философских наук. И даже тема его диссертации "Прошлое, настоящее и будущее русской нации" - говорит о многом.

"Это не результат волшебных, паранормальных способностей - это результат огромных нормальных способностей. Таланта, профессионализма, широкого кругозора и знаний. Вообще, интуиция - это хорошо свернутая информация. В.В. Жириновский - это человек блестящего образования, очень широкого кругозора. Очень много знавший и умевший. Имевший не только политический, но и житейский опыт. Он просто, вполне возможно, подсознательно делал выводы из того массива информации, которым обладал", - отметил Дмитрий Журавлев.

А Жириновский всю жизнь оставался верен себе. В 2016-м передал в Музей современной истории России запечатанную капсулу со своими прогнозами на 20 лет вперед. Вскрыть послание должны в 2036-м. Но, пожалуй, многое из того, что он завещал потомкам, можно предположить уже сегодня.

"Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире, и все будут учить русский, а не английский. Расчеты будут идти в рублях, а не в долларах. И наши граждане наконец получат нормальные, хорошие условия для жизни", - сказал Жириновский.

30 лет Владимир Жириновский говорил о России будущего, а когда его прогнозы и реальность максимально сблизились, ушел из жизни. Но в памяти он навсегда останется, прежде всего, политиком, для которого главным было отстаивать интересы России и ее граждан.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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