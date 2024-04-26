Способ изоляции людей: на Западе предложили строить города-гетто

Идеолог таких городов Клаус Шваб считает, что частная собственность – анахронизм

Время от времени стоит оказаться не в центре событий, а чуть поодаль. И тут же выясняются интереснейшие вещи. К примеру, на Западе самым активным образом идет практическое моделирование будущего человечества. Прямо сейчас специалисты Давоссого форума создают в Штатах первый город будущего. Где не будет машин, где вообще не будет никакой грязной индустрии, зато все будет в шаговой доступности. При этом простые жители этого города не будут обладать никакой собственностью. Все - в аренду. О том, насколько жители этих поселений - а их собираются распространить на всю планету - будут зависеть от прихотей властей, авторы идеи предпочитают не рассказывать.

Аккуратные невысокие домики с дворами и прогулочными зонами, парки и беговые дорожки. Небольшие магазины и фельдшерские пункты. Это городок Кульдесак в Аризоне. Выглядит красиво, даже утопично. Но как всегда есть подвох. Жить в Кульдесаке разрешено далеко не всем.

Одно из требований для жильцов – запрет на личные автомобили. Разрешены только велосипеды и электросамокаты. В других пилотных городах пока есть возможность приобрести машину, но только электрическую. О доказанном факте, что утилизация электромобилей вредит природе больше, чем машин с бензиновыми двигателями, идеологи 15-минутных городов умалчивают. Свои проекты они называют экологической свободой.

"Если будет реализована эта свобода и отсутствие того, что будут вводиться новые правила, которые надо будет насильно выполнять, главное, чтобы не было насилия при жизни в таких городках. Чтобы не было, как у братьев Стругацких в своей книге "Град Обреченный" – город, который обречен на эксперименты над своими жителями, независимо от их желания, вот этого не должно быть", - отметил Александр Кононов, эксперт РАН, футуролог.

Не должно быть, но уже есть. Другое важное ограничение – место работы жителя должно быть не дальше 15 минут езды от дома на велосипеде, самокате или электричке.

"Из крайности в крайность – то, что там происходит - на западе на диком. Вот у них была одноэтажная Америка, где все жили с машинами, а сейчас они в противовес начинают делать такие капсулы для жилья без машин", - сказал Илья Заливухин, архитектор, градостроитель.

И не только без машин. Запрещены сетевые рестораны и даже некоторые продукты в магазинах, которые считаются вредными. Закупаться в ближайшем к городу супермаркете вроде бы пока можно, но только если он расположен не дальше тех самых 15 минут. И купите вы только то, что сможете увезти домой на своем самокате.

"15-минутный город должен состоять из "пятиминутных районов" или по-другому – "полных сообществ". Это возвращение к местному образу жизни. В городе должно быть гарантировано выполнение жителями 6 основных функций в пределах 15 минут ходьбы, или езды на велосипеде от своего дома: жить, работать, торговать, лечиться, получать образование и развлекаться", - рассказал Карлос Морено, урбанист.

Обязательная составляющая такого города – тотальная цифровизация всех аспектов жизни. Если упростить – любое действие человек должен иметь возможность совершать в интернете. Звучит неплохо, ведь это комфорт и экономия времени. Вот только сэкономленное время будет сложно потратить где-то вне города. Проект нового "гетто" подразумевает, что жителям будут выдавать пропуска на пересечение районов всего 100 раз в год. При превышении "лимита мобильности" и несанкционированный вход в "чужую зону" предусмотрены штрафы. Именно такой "15-минутный город" презентуют как передовой тренд урбанизма

"Это можно назвать таким современным гетто. Не буду называть его "демократическим" гетто, но по сути это способ изоляции людей в определенные районы, из которых они не смогут свободно выезжать и, соответственно, их можно будет легко контролировать", - отметил Илья Заливухин.

По мнению главного идеолога таких городов, основателя экономического форума в Давосе Клауса Шваба, излишки – это не только личный автомобиль. Но и почти все, что в нормальном обществе принято считать базовой собственностью.

"Частная собственность – анахронизм. В будущем обществе, которое должно быть, в основном, создано к 2030 году и которое станет "инклюзивным капитализмом", или "капитализмом заинтересованных сторон", люди должны добровольно отказаться от "предрассудка частной собственности", - заявил Клаус Шваб.

Впрочем, когда Шваб говорит о людях, он имеет в виду не все население Земли. Вопрос о частной собственности на средства производства Шваб обходит стороной. Освобождение крупного капитала от заводов, объектов инфраструктуры, земли и других материальных и нематериальных активов не предполагается. Потому что капитализма без капитала не бывает. Просто не все, по мнению Шваба, этого капитала достойны. Западному обществу через СМИ и блогеров стараются объяснить, что собственность – это пустая трата денег. Есть личный смартфон, и то, который чаще в лизинге у сотовой компании, есть ноутбук и какая-то одежда, обязательно из переработанных материалов – такого набора вполне достаточно для современного успешного человека. Впрочем, есть и несогласные с таким подходом.

"По сути, вы больше не сможете ездить на бензиновых или дизельных машинах, вам придется покупать электрические. Если вы захотите поесть, то получите систему контроля калорийности, которая будет присылать вам смс со словами: "Вот что вы можете съесть сегодня". Если вы нарушите хоть одну из этих норм, ваш банковский счет будет заморожен. Это следующий шаг. Вот этапы, на которых они собираются внедрять эти вещи. И это было подписано на форуме в Давосе. И они подписали соглашение с нашим мэром Лондона в качестве председателя, и он отправился по всему миру, чтобы сообщить об этом всем странам мира. И большинство стран сейчас рассматривают возможность его принятия. Я против, и отменю такое решение. Это безнадежная позиция", - заявил Шьям Батра, кандидат в мэры Лондона.

Политик логично предполагает, что в таких городах люди до конца жизни будут находиться в открытой тюрьме или в перманентном ковидном карантине. Они не смогут работать нигде, кроме как в 15 минутах езды от дома на электросамокате или общественном транспорте. И не менее важный момент, о котором знает большинство людей, хотя бы раз в жизни арендовавших квартиру: в любой момент владелец жилплощади может попросить вас на выход. Сейчас в такой ситуации можно быстро найти новое жилье, да еще и потребовать компенсацию за разрыв договора. Потому что есть альтернативы. В случае же с будущим западным обществом, альтернатив 15-минутным городам может не остаться.

"Есть опасность и она очевидна совершенно. Потому что ресурсы ограничены, денег на инфраструктуру на западе и во всем мире не хватает, поэтому в чем проблема: людей подталкивают и говорят – живите в этих квартирах. Мы видим, что это не индивидуальные дома, а квартиры. Живите без машин, пользуйтесь общественным транспортом. И тем набором услуг, которые мы вам здесь предоставим. То есть у вас не будет выбора, вы не сможете куда-то уехать и получить те услуги, которые вам нужны", - рассказал Илья Заливухин.

Перспективы 15-минутных городов нельзя рассматривать в отрыве от других инициатив Давосского форума и Клауса Шваба. Например, о сокращении населения Земли. По мнению Шваба, экология и инфраструктура уже на пределе. И желательно, чтобы людей стало в два раза меньше.

Впрочем, к массовым казням футуролог не призывает. А лишь рекомендует ограничивать рождаемость. В том числе благодаря социальному рейтингу, когда иметь детей будет позволено только тем, кто не проштрафился – не покидал свой район, не ел неправильную еду, не ездил на вредном транспорте.

Экспериментировать с таким подходом при этом предлагают в западных странах, где с рождаемостью и так проблемы. Некоторые эксперты считают, что таким образом Шваб хочет избавить ультрабогатые меньшинства от нахлебников в виде среднего класса, на которых уходят налоги. А африканцев и азиатов должно быть много, чтобы было кому работать за гроши на благо все того же меньшинства.

Во всем этом грандиозном плане, впрочем, не учли один момент. Его реализация была возможна при тотальном политическом, экономическом и военном доминировании запада. О котором в свете последних событий уже можно забыть. Теперь города-гетто, социальный рейтинг и запрет на собственность, если и появится, то станет проблемой лишь западного общества. Как говорили в таких случаях в одной советской телепередаче про дикую природу: давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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