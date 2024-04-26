Как провести майские праздники активно и с пользой

Это время можно провести очень разнообразно

Для президента приближающиеся майские праздники, как сказал его пресс-секретарь, пройдут в рабочем режиме. Как и для многих других наших сограждан - с той лишь разницей, что работать миллионы россиян собираются на природе, прежде всего, на своих дачных участках. Майские праздники по традиции время первых и самых приятных после зимы выездов на дачу. Почему копаться на огороде полезно и запретят ли на эти праздники продажу спиртного?

Майские праздники по степени их ожидания вполне могут конкурировать с новогодними каникулами. Да чего уж говорить - иногда и с отпуском. В этом году страна сначала гуляет четыре дня на Первомай. Два дня работает. Суббота и воскресенье - вновь отдыхает. Ещё рабочие три дня. А потом четыре праздничных дня, приуроченных к 9 мая.

Чем заняться на любимых сотках? Как известно, дел множество. Тем более, после зимы. Благородный труд на земле - он, как выяснили учёные - не только для общества полезен. Эликсир молодости человеческой души. Источник спокойствия и невозмутимости. На протяжении нескольких лет велись наблюдения за людьми, которые без фанатизма, но занимались благоустройством собственных участков. Копаться на грядках - это почти то же самое, что заниматься спортивной ходьбой или гольфом, решили учёные. Являются упражнениями низкой и средней интенсивности, которые снижают риск депрессии на 23 процента, тревоги на 26, а также психоза или шизофрении на 27 процентов.

Для исследования ученые изучили данные более четырёх миллионов человек, которые оценили связь между физической активностью и эпизодами депрессии. Они также исследовали связь между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 000 человек, а также связь между психозом и шизофренией и физической активностью с участием более 30 000 человек. Исследователи заявили, что их результаты были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин, в разных возрастных группах и по всему миру.

Кто хорошо работает - тот также отдыхает. Пожарные напоминают: даже на собственных участках нужно помнить о правилах противопожарной безопасности. Шашлык только на мангале и не ближе пяти метров от строений. И исключительно в безветренную погоду.

Даже когда мы ведем работу на приусадебных участках - мы собираем сухую траву, готовим шашлыки - это надо делать хотя бы в определённых местах. Чтобы в случае ветровой нагрузки это всё не разнесло по вашему участку", - отметил Владимир Пискун, начальник пожарной части №300 ГКУ МО "Мособлпожспас".

Малейшая искра, упавшая, например, на сухую траву, может стать причиной пожара на площади в тысячи гектаров. Если штрафы не пугают, то хотя бы этом необходимо помнить всегда. И уж тем более самому не поджигать траву. Никакой полезной нагрузки, как считают садоводы, это не несёт.

"Восстановление после пожара даже растительности, занимает довольно долгий срок. Взять поля, которые не были подвержены возгоранию - на них трава быстрее зелёная выросла, чем те поля, что были подвержены возгоранию травы", - отметил Владимир Пискун.

Пожарные просят - если заметили даже малейший очаг возгорания, сообщить об этом в МЧС. Сделать звонок не сложно. Но это может спасти от большой беды.

Оставшиеся в городе люди, как правило, всегда очень довольны отъезду дачников. Мегаполисы пустеют. На дорогах становится свободно. Но майские праздники даже для горожан - это словно фестиваль шашлыков. Однако готовить мясо в лесопосадках и парках можно только на специально оборудованных площадках.

В Московской области рассказали, что лесные фотоловушки настроят таким образом, что они будут фиксировать факты нарушений - пикников в непредназначенных местах. После прогонки через систему распознавания лиц - штраф: от 60 тысяч до двух миллионов рублей. Даже по нижней планке может получиться дороже, чем купить целого телёнка или поросёнка. Поступило предложение и от алкоголя на майских отказаться.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью прекратить продажу алкоголя на майских праздниках в рамках целой страны. Полемика вокруг предложения депутата получилась бурная.

Десять дней отдыха на майские – дни, которые можно провести очень разнообразно. Даже в городе. Даже без алкоголя и шашлыков. Краснодар, к примеру, славится своими парками, где гулять можно днями на пролёт, каждый раз открывая новые уголки.

Санкт-Петербург и Москва предлагает водные развлечения. В частности, москвичей и гостей столицы ждут здесь нововведения. Чтобы не путать прогулочные рейсы с регулярным речным движением, все маршруты получили новые порядковые номера. Их теперь восемь. Каждый отмечен своим цветом.

Например, есть "Исторический". Он проходит вдоль знаковых достопримечательностей города. В этом году выходных много и тем, кто решит изучить все маршруты, времени точно хватит. Вообще каждый крупный город готовит свою программу: здоровую и интересную.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"