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Турнир по рукопашному бою "Кубок Дружбы" стартовал в Москве

16:19
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Состязания пройдут в Международном центре самбо

В Москве в третий раз пройдет турнир по рукопашному бою "Кубок Дружбы 2024". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента спорта. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины.

"Кубок Дружбы" является ежегодным международным турниром, который традиционно соберет сильнейших спортсменов из более чем 20 стран мира. В Москве соревнования пройдут в третий раз. Соревнования состоятся с 26 по 28 апреля и будут организованы департаментом спорта Москвы совместно с Международной федерацией рукопашного боя", – говорится в сообщении, которое приводит АГН "Москва".

Отмечается, что состязания пройдут в Международном центре самбо на Новолужнецком проезде.

Ранее сообщалось, что в столице более шести миллионов человек регулярно занимаются спортом. Город поддерживает москвичей в их стремлении быть здоровыми и активными.

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