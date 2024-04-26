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Ракетный удар ВС России уничтожил агентов СБУ и чешских наемников в Харькове

16:23
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Целью было здание, в котором проходило совещание силовиков

Семеро офицеров ВС Чехии уничтожены в результате ракетного удара по Харькову. Целью российского высокоточного оружия было здание, где шло совещание представителей СБУ и иностранных военных специалистов.

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Как сообщает "Военное дело", чешские офицеры занимались обучением технического персонала радиоэлектронной разведки ВСУ. Число ликвидированных агентов СБУ не называется.

Утром 26 апреля появились сообщения о ликвидации в Харьковской области пункта временной дислокации диверсионной группы ВСУ. По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в составе группе были западные инструкторы и наемники.

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