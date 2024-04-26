Росфинмониторинг внес движение "Я/мы Сергей Фургал" в перечень экстремистских

В списке также Изиля Афанасьева

Перечень экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга пополнило межрегиональное общественное движение "Я/мы Сергей Фургал". Экстремистской эту организацию еще в феврале признал Хабаровский краевой.

По данным прокуратуры, движение действовало в координации с различными зарубежными центрами. А те, в свою очередь, вели деструктивные действия в отношении России.

Сергей Фургал - бывший губернатор Хабаровского края. 10 февраля 2023 года он был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

В перечень Росфинмониторинга внесена также Изиля Афанасьева. Лидер экстремистской организации "Граждане СССР" была задержана правоохранительными органами в феврале 2023 года.

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