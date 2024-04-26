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Совфед России направил претензию парламенту Армении

17:47
  • пятница
  • 26 апреля 2024

Она касается антироссийских высказываний спикера Национального собрания

Письмо с претензией от Совета Федерации России поступило в Национальное собрание Армении.  Об этом заявила пресс-секретарь армянской законодательной палаты Нелли Гулян.

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Как стало известно, письмо касается антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить претензию армянским парламентариям 24 апреля.

Симонян ранее обвинял Россию в организации "кампании угроз и дезинформации против Армении". Крое того, он использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине – заявив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, передает РИА Новости.

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