Совфед России направил претензию парламенту Армении

Она касается антироссийских высказываний спикера Национального собрания

Письмо с претензией от Совета Федерации России поступило в Национальное собрание Армении. Об этом заявила пресс-секретарь армянской законодательной палаты Нелли Гулян.

Как стало известно, письмо касается антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить претензию армянским парламентариям 24 апреля.

Симонян ранее обвинял Россию в организации "кампании угроз и дезинформации против Армении". Крое того, он использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине – заявив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, передает РИА Новости.

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